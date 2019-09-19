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صورة لكارول سماحة تشعل مواقع التواصل.. وفنّان يدعمها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:43 مساءً
صورة لكارول سماحة تشعل مواقع التواصل.. وفنّان يدعمها

نشرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، الثلاثاء، صورة على حسابها على موقع “إنستغرام”، مع مدير أعمالها، ماريو أسطا في باريس، حيث علّقت قائلًة: “قبل حفلتي الليلة في باريس مع صديقي المفضل ومدير أعمالي ماريو أسطا”.

وشن المتابعون حملة تنمر على سماحة بعد الصورة، حيث قال البعض إن الصورة أظهرتها متقدمة في السن، فيما طالبها آخرون بحذفها، كما فسّر البعض سبب هذه التجاعيد بأنها بسبب كثرة عمليات التجميل.

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Before my event today in #paris with my best friend and my Manager @mario.osta #carolesamaha #france #unesco

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إلا أن الفنان اللبناني، رامي عياش، دعم سماحة عبر تغريدة على “تويتر” قال فيها: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك”.

فردت سماحة على زميلها قائلة: “شكراً على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير”.

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2019-09-19 2019-09-19
فنون ونجوم
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