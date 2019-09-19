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مسؤول امريكى : خامنئي أمر بتنفيذ “هجوم أرامكو” من هذه القاعدة الجوية ووضع شرطا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 3:15 مساءً
مسؤول امريكى : خامنئي أمر بتنفيذ “هجوم أرامكو” من هذه القاعدة الجوية ووضع شرطا

كل الوطن- وكالات: قال مسؤول أمريكي، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” في السعودية.نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن المسؤول، تأكيده أن “خامنئي وضع شرطا بأن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم”.

وأضاف المسؤول الأمريكي وفق “سبتونيك عربى”  أن “الأدلة الدامغة لم يتم الكشف عنها بعد، وهي متمثلة في صور أقمار صناعية تظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني يجهزون للهجوم من قاعدة الأحواز الجوية، جنوب غربي إيران”، بحسب تقرير “سي بي إس نيوز”.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول قوله “أخذنا على حين غرّة”.

وتبنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي “أرامكو” في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران. وعرضت السعودية بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل “لا يمكن إنكاره” على العدوان الإيراني.

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