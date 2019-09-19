تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته جماعة الحوثي الارهابية من الحديدة كل الوطن السودان.. تظاهرة بالخرطوم تطالب بمحاسبة رموز البشير كل الوطن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي كل الوطن “هواوي” تتحدّى القيود الأمريكية بهاتف قوي لكنه يحتاج “لزبائن جريئين” كل الوطن السعودية لمجلس الأمن الدولي: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم “أرامكو” كل الوطن 5 نصائح عالميّة للعناية بالبشرة كل الوطن معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة كل الوطن مسؤول امريكى : خامنئي أمر بتنفيذ “هجوم أرامكو” من هذه القاعدة الجوية ووضع شرطا كل الوطن الجيش الفرنسي يعلن : ارسال 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو كل الوطن صورة لكارول سماحة تشعل مواقع التواصل.. وفنّان يدعمها
» » معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 3:20 مساءً
معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

 كل الوطن- رنيم المشهراوى : استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة معالي اللورد أحمد أوف ويمبلدون، وبحث الجانبان االموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

   واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير  محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـــــ يحفظهم الله ــــ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

رابط مختصر
2019-09-19 2019-09-19
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير