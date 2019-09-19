معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

كل الوطن- رنيم المشهراوى : استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة معالي اللورد أحمد أوف ويمبلدون، وبحث الجانبان االموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـــــ يحفظهم الله ــــ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.