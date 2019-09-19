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5 نصائح عالميّة للعناية بالبشرة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 4:28 مساءً
5 نصائح عالميّة للعناية بالبشرة

تقول الكاتبة وخبيرة الجمال Paula Begoun : “إن العادات السيئة التي تتبعها معظم النساء فى حياتهن اليومية هي التي تؤثر سلباً على صحة بشرتهن، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، وظهور الجلد بعمر أكبر من عمره الطبيعي”. لذلك فإن Begoun تؤكد على ضرورة التعرف على بعض هذه العادات لتغييرها فوراً، وذلك حتى نساهم بإبعاد الشيخوخة عن البشرة بمعدل 10 سنوات إلى الأمام، ومن أهم هذه العادات التي يجب أن تتغير:

1. غسل الوجه بالصابون

“يعتبر الصابون من مجففات البشرة؛ لأنه يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد، كما يعمل على سد مسام البشرة ، وبالأخص البشرة الحساسة، فالصابون يسبب للبشرة الكثير من المشاكل، لذا عليك البعد كل البعد عن استخدامه مع ضرورة استبداله بغسول لطيف ومناسب لضمان تنظيف البشرة بشكل فعال وآمن”.

2. الإهمال في استخدام كريم الحماية من الشمس

الإهمال في وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل هو السبب الأكثر تاثيراً في ظهور التجاعيد المبكرة على الجلد، لذلك على كل سيدة عدم التغاضي أبداً عن استخدام كريم الشمس، وذلك حتى تضمن التقليل من تأثير الأشعة فوق البنفسجية المسببة للتجاعيد على البشرة.

3. استخدام الماء فقط لإزالة المكياج

عليك إزالة المكياج بمنتجات مخصصة لذلك، خاصة مكياج العينين كالكحل والماسكارا، فالماء وحده لن يقدم لك التنظيف المطلوب، لذا استخدمي قطنة مبللة بمزيل المكياج لإزالة أي أثر لمستحضرات التجميل ببطء وبحركات دائرية؛ لأن ذلك يساعد على تنظيف البشرة بشكل فعال من جهة مع تنشيط الدورة الدموية بها من جهة أخرى.

4. استخدام مواد غير مناسبة لبشرتك

معظم السيدات يقمن بشراء منتجات البشرة دون التأكد فيما لو كانت مناسبة للبشرة أم لا، وهذا خطأ كبير، لذا عليك باستشارة خبير قسم التجميل في المتجر ليقدم لك المنتج المناسب لنوع بشرتك، والذي سيقدم لها الفائدة دون إلحاق الضرر بها.

5. الذهاب إلى النوم دون إزالة المكياج

من الضروري إزالة المكياج جيداً من البشرة قبل النوم، فأثناء فترة النوم تنتج البشرة زيوتاً طبيعية لتساعد على تجديد خلاياها، وعندما تتركين البشرة دون إزالة المكياج عنها فأنت بذلك تمنعيها من الترطيب الطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة بها.

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2019-09-19 2019-09-19
الصحة والجمال
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