تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السودان.. تظاهرة بالخرطوم تطالب بمحاسبة رموز البشير كل الوطن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي كل الوطن “هواوي” تتحدّى القيود الأمريكية بهاتف قوي لكنه يحتاج “لزبائن جريئين” كل الوطن السعودية لمجلس الأمن الدولي: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم “أرامكو” كل الوطن 5 نصائح عالميّة للعناية بالبشرة كل الوطن معالى د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة كل الوطن مسؤول امريكى : خامنئي أمر بتنفيذ “هجوم أرامكو” من هذه القاعدة الجوية ووضع شرطا كل الوطن الجيش الفرنسي يعلن : ارسال 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو كل الوطن صورة لكارول سماحة تشعل مواقع التواصل.. وفنّان يدعمها كل الوطن أول حوار للمرشح الرئاسي التونسي السجين… هذا ما قاله عن الشاهد والنهضة
» » “هواوي” تتحدّى القيود الأمريكية بهاتف قوي لكنه يحتاج “لزبائن جريئين”

“هواوي” تتحدّى القيود الأمريكية بهاتف قوي لكنه يحتاج “لزبائن جريئين”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 4:55 مساءً
“هواوي” تتحدّى القيود الأمريكية بهاتف قوي لكنه يحتاج “لزبائن جريئين”

تدشن “هواوي” اليوم الخميس ما قد يكون أقوى الهواتف الذكية الداعمة لاتصالات G5، لكن مصير هذا الهاتف المحمول في أوروبا سيتوقف على ما إذا كان بمقدوره التغلب على الحظر الأمريكي.

وستعرض شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواتفها من طراز “ميت 30” في ميونيخ بألمانيا، في أول كشف لها عن هاتف جديد كليا منذ استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة الصينية بقيود.

وقال محلل الاتصالات والإعلام، باولو بيسكاتور: “التدشين سيحظى بأكبر قدر من المتابعة على الإطلاق، وعلى الرغم من جميع المخاوف التي تحيط بهواوي، والتحديات التي تواجهها، تظل الشركة مقدامة ومستعدة لمواصلة المضي قدما”.

وأصبحت ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم (هواوي) رهينة تداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، الذي يقول المحللون إنه يتحول تدريجيا إلى “حرب تكنولوجية باردة”. وتتوقع الشركة أن يكلفها الحظر الأمريكي على تزويدها بالبرمجيات عشرة مليارات دولار.

ويبرز التدشين في أوروبا مدى أهمية المستهلكين بهذه المنطقة، البالغ عددهم 500 مليون، لـ “هواوي”. وخسرت “هواوي” خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية في أوروبا عقب الحظر الأمريكي، على الرغم من تهافت المشترين على شراء الهواتف، التي تحمل علامتها التجارية داخل الصين.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر
2019-09-19
تكنولوجيا
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير