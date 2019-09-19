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السعودية لمجلس الأمن الدولي: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم “أرامكو”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 5:33 مساءً
السعودية لمجلس الأمن الدولي: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم “أرامكو”

وجهت المملكة العربية السعودية رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيهما أنها تتعامل مع ما هجوم إرهابي منظم على منشأتين لشركة “أرامكو”، وستتخذ إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي.

ووجهت إحدى الرسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم، فاسيلي نيبينزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.

وقالت الرياض في الرسالتين: “نتعامل مع هجوم إرهابي منظم.. وكل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية”.

ودعت المملكة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ “أرامكو” السبت الماضي.

المصدر: وكالات

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2019-09-19
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