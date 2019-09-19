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عادل الجبير يستقبل معالى الشيخ حمود بن عبد الله خليفة سفير ممكلة البحرين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 11:55 مساءً
عادل الجبير يستقبل معالى الشيخ حمود بن عبد الله خليفة سفير ممكلة البحرين

العاصمة- واس :استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس

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2019-09-19 2019-09-19
عربي ودولي
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