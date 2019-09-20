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القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة في الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 9:52 صباحًا
القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة في الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة , أسفرت – بفضل من الله – عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى ، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأه أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك .

وقد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

المصدر: واس

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2019-09-20 2019-09-20
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