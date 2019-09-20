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تنبؤات بحدوث كارثة في المنظومة الشمسية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 9:57 صباحًا
تنبؤات بحدوث كارثة في المنظومة الشمسية

كل الوطن – فريق التحرير: اكتشف علماء معهد الكواكب الأمريكي من دراستهم وتحليلهم البيانات التي حصلوا عليها أعوام 1988-2000، أن بركان لوكي على قمر المشتري Io جاهز للثوران.

ويفيد موقع Science Alert، بأن الفترة الزمنية بين ثوران البركان لوكي يعادل 540 يوما، حيث كان البركان قبل الثوران ساطعا لمدة 230 يوما، ثم عاد إلى حالته الطبيعية. كان هذا يحدث لغاية عام 2001 ، بعدها هدأ البركان، ولم يعد للثوران إلا عام 2013. ولكن في هذه المرة كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين ثوران وآخر تعادل 475 يوما. أي أن الثوران المقبل يجب أن يكون في شهر سبتمبر الجاري.

والبركان لوكي-عبارة عن بحيرة من الحمم تشبه فوهة بركان قطرها زهاء 200 كيلومتر. عند انخفاض درجات الحرارة يتغطى السطح بقشرة غير ثابتة تتكسر بسرعة، ما يسمح للحمم الجديدة بالطفو على السطح. ويمكن تفسير هدوء البركان خلال أعوام 2001-2013 ، بسبب تغير الغازات في الصهارة، ما تسبب في تكون قشرة صلبة ومتينة.

المصدر: لينتا. رو

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2019-09-20 2019-09-20
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