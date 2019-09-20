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القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:03 صباحًا
القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم / بندر بن جهيم بن لافي العصيمي – سعودي الجنسية – على قتل/ سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / بندر بن جهيم بن لافي العصيمي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 20 / 1 / 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

المصدر: واس

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