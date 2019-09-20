كل الوطن – فريق التحرير: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.