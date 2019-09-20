وزارة الصناعة تحتفل باليوم الوطني89 للمملكة

كل الوطن – فريق التحرير: نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة جدة احتفالاً باليوم الوطني الـ 89، شارك فيه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر وعدد من المسؤولين، وعبر الجميع عن محبتهم وفخرهم بذكرى يوم الوطن.

من جانبه، بين معالي المهندس المديفر أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نعتز ونفخر بها، وفرصة نستحضر فيها همة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – في توحيد المملكة تحت راية التوحيد، ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى جميع الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وسلّط المديفر الضوء على ما تعيشه المملكة من إنجازات وتطورات وأكد على دور جميع موظفي القطاع بشحن الهمم والوصول لأعلى آداء لتحقيق المأمول من قطاع التعدين عبر تنفيذ المبادرات المرتبطة به ضمن رؤية المملكة 2030، وأشار إلى أهمية المرحلة القادمة لتطوير القطاع بوصفه الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتوشّح مبنى الوزارة في مدينة جدة باللونين الأخضر والأبيض وشارك موظفو الوزارة العاملون بقطاع التعدين في الاحتفال وعبروا عن مشاعرهم الجيّاشة تجاه الوطن الحبيب والقيادة الرشيدة بهذا اليوم الوطني الجميل والعزيز على قلوب الجميع. ووُزّعت خلال الحفل الأعلام الوطنية والهدايا التذكارية وشارك الجميع في آداء العرضة السعودية ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب السعودي كافة.

المصدر: واس