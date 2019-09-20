البنتاغون يضع ترامب أمام خيارات عسكرية لضرب إيران

كل الوطن – فريق التحرير: تقدم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، عددا من الخيارات العسكرية للرئيس دونالد ترامب، في إطار بحث واشنطن سبلا للرد على إيران على خلفية هجمات أرامكو.

ومن المقرر أن تعرض الوزارة، في اجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض “قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة”، حسبنا نقلت قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية).

كما ستحذر الوزارة ترامب من أن “العمل العسكري ضد طهران قد يتحول إلى حرب”.

والخميس، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة والسعودية من توجيه ضربة عسكرية ضد بلاده، قائلا إنها”ستؤدي لحرب شاملة”.

جاءت تصريحات “ظريف” بعد ساعات من اعتبار نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الهجمات ضدد منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية بأنها “إعلان حرب”.

ويحمّل “بومبيو” إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد بحسب الأناضول.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ “ردٍ قاسٍ وفوري” على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” السعودية، بحسب وكالة “إرنا”.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة”أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة”الحوثي” اليمنية.

ويعد هذان المجمعان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أوالتكرير.