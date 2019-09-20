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» » عاجل :كما وصلنا من مصادر : الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

عاجل :كما وصلنا من مصادر : الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 8:51 مساءً
عاجل :كما وصلنا من مصادر : الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

مصادر- اى ار تى عربى :  أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة لتحقيق السلام، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال المشاط، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ5 لسيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء في 21 سبتمبر 2014: “أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف، ونذكر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقنا للدم اليمني وحرصا على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية”.

وجدد المشاط وعده بـ “العفو العام”، داعيا “كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب”.

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2019-09-20
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير