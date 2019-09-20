تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن القبض على 12 سورياً تورّطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو) كل الوطن جدّة: إختفاء فتاة في ظروف غامضة.. ووالدها يُناشد البحث عنها كل الوطن بالفيديو.. مراهقون يتسبّبون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم كل الوطن عاجل :كما وصلنا من مصادر : الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية كل الوطن اليوم الوطني89.. منصور إلعتيبي: من مساري الليل لأطراف النجوم ومن ضحوك الفجر (فيديو) كل الوطن البنتاغون يضع ترامب أمام خيارات عسكرية لضرب إيران كل الوطن وزارة الصناعة تحتفل باليوم الوطني89 للمملكة كل الوطن التويجري: اليوم الوطني89 مناسبة خالدة وغاليه على نفوسنا كل الوطن الرئيس الصيني ينقل للملك سلمان في اتصال هاتفي إدانة بلاده لاعتداء “أرامكو” كل الوطن إثر مشاجرة جماعية بالرياض تم القبض على 12 سورياً
» » القبض على 12 سورياً تورّطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

القبض على 12 سورياً تورّطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:31 مساءً

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من ضبط 12 وافداً سورياً تولاطوا في مشاجرة جماعية باستخدام العصي في حي النسيم.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض على أطرافها، ( 12 ) وافداً سورياً، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

المصدر: واس

القبض على 12 سورياً تورّطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)
رابط مختصر
2019-09-20 2019-09-20
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن - فريق التحرير