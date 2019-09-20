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بالفيديو.. الأهلي المصري بطلا لكأس “السوبر”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:44 مساءً
بالفيديو.. الأهلي المصري بطلا لكأس “السوبر”

كل الوطن – فريق التحرير: احتفظ الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصرية لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، إثر فوزه عليه (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد “برج العرب” بالإسكندرية.

وسجل المهاجم النيجيري جونيور أجاي هدف التقدم للأهلي، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول

وضاعف لاعب خط الوسط الأهلاوي حسن الشحات النتيجة، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

وعاد المهاجم الأهلاوي جونيور أجاي، في الدقيقة 49، وأحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للمارد الأحمر.

وقلص الزملكاوي، محمود علاء، الفارق للقلعة البيضاء، في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وعاد محمود علاء بدوره، مرة أخرى، وسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 76 من ضربة جزاء ثانية، وأعاد بذلك الزمالك إلى أجواء المباراة من بعيد.

وتوج الأهلي بلقب بطل كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، موسعا الفارق إلى 8 ألقاب بينه وبين وصيفه الزمالك بالذات، ويليهما حرس الحدود والمقاولون العرب برصيد لقب لكل منهما.

المصدر: RT

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