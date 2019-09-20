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اليوم الوطني.. تشكيلات العروض الجوية تزين سماء الواجهة البحرية بجدّة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 11:02 مساءً
اليوم الوطني.. تشكيلات العروض الجوية تزين سماء الواجهة البحرية بجدّة

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض.

المصدر: واس

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