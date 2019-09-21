“هواوي” تطرح أول هاتف لها من دون تطبيقات غوغل

كل الوطن – أ ف ب: طرحت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في ميونيخ اليوم الخميس، أحدث هواتفها الذكية، وهو أول أجهزتها النقالة الخالية من تطبيقات غوغل الواسعة الانتشار بسبب العقوبات الأميركية.

وصرّح رئيس فرع المستهلكين في هواوي ريتشارد يو أثناء كشف أحدث هاتفين للشركة “مايت 30” و”مايت 30 برو”، “اليوم وبسبب الحظر الأميركي على بعض الهواتف، لا يمكننا ان نزودها” تطبيقات غوغل، ولكن لإزالة المخاوف من عدم نجاح هاتف من دون تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل “واتساب” و”يوتيوب” و”غوغل مابس”، شدد ريتشارد يو على أن المنصة الموازية لـ”بلاي ستور” التي ابتكرتها الشركة الصينية العملاقة تقدّم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات هواوي.

وأضاف أن هواوي استثمرت بمبلغ قدره مليار دولار أميركي (900 ألف يورو) في نظامها للتطبيقات، داعيا مطوّري التطبيقات إلى جلب ابتكاراتهم إلى النظام، وفي مايو أدرجت واشنطن شركة هواوي على “القائمة السوداء” في سياق نزاعها التجاري مع الصين.

ومنذ ذلك الحين أصبح محظورا على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة الصينية التي يشتبه الرئيس دونالد ترمب وإدارته بأنها تتجسس لحساب بكين، ونتيجة ذلك فإن هاتف “مايت” سيخلو من النسخة المتوافرة من اندرويد الذي يعتبر نظام التشغيل الأكثر استخداما في العالم والمملوك لشركة غوغل الأميركية العملاقة.

ورغم أن مستخدمي هاتف “مايت 30” لن يجدوا الكثير من الاختلاف في استخدام النظام، إلا أن غياب متجر “بلاي ستور” الذي يوفر إمكان تنزيل آلاف التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب والموسيقى، يمكن أن يعوقهم، ولن تتوافر لهؤلاء المستخدمين تطبيقات رائجة مثل واتساب وانستغرام وخرائط غوغل.

وتقول تقارير عالم التكنولوجيا إن هذه الثغرة في وظيفة الهاتف جعلت بعض التجار يترددون في طلب هذه الهواتف الجديدة خشية أن يعمد مستهلكون غير راضين إلى إعادتها.