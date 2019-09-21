الإمارات تدشن احتفالات اليوم الوطني السعودي 89

مطارات الدولة

احتفت مطارات الدولة باليوم الوطني السعودي الـ 89، وذلك باستقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر الدولة بالورود والهدايا التذكارية.

وفي دبي أعرب عدد من كبار المسؤولين في مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مشاركة

وشاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار: «همة حتى القمة»، بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة، حيث استقبل مأمورو جوازات مطار دبي الدولي في المبنى 1 الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة والعرضة السعودية، كما تم توزيع شرائح اتصال مجانية على المسافرين تتضمن بيانات ودقائق مجانية منذ لحظة وصولهم إلى المطار للاستمتاع بتجربة متكاملة ومميزة أثناء إقامتهم في بلدهم الثاني.

وفاجأت إقامة دبي المسافرين السعوديين بوضع شعار: «معاً – أبداً» على أجهزة بصمة العين، بالإضافة إلى ختم خاص يحمل عبارة: «السعودية الإمارات معاً – أبداً» الذي يؤكد أن الإمارات والمملكة على النهج ذاته معاً أبداً في المصير، وفي خدمة الإسلام، وفي الدفاع عن الأوطان، كما ميّزت إقامة دبي البوابات الذكية باللون الأخضر لتعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وقام موظفو إقامة دبي بتقديم الحلويات والعطور العربية كهدايا رمزية بسيطة تعبر عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى توزيع كتيب خصومات على المسافرين القادمين من المملكة لبعض المحلات التجارية والمطاعم في دبي مول والداون تاون، والنخلة وذا بوينت.

وحدة

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إننا سعداء بمشاركة إخواننا السعوديين هذه الذكرى السعيدة التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين، فالعلاقات الوثيقة والمميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة أصبحت نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول، مضيفاً أن الإدارة حرصت على توفير كل التسهيلات وتسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة الأشقاء السعوديين القادمين من المملكة، تقديراً للعلاقة التاريخية التي تربطنا معهم، والتي تزداد كل يوم تماسكاً وقوة.

وأعرب المسافرون السعوديون عن سعادتهم بهذه الحفاوة الطيبة التي عكست الروابط الأخوية، كما عبروا عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو إقامة دبي، والتي تركت أثراً بالغاً في نفوسهم.. سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار في ظل قيادته.

جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني السعودي

كما تحتفل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية المميزة في أبوظبي، باليوم الوطني السعودي الـ 89، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وذلك عبر إطلاق مجموعة من العروض والفعاليات لمشاركة الشعب السعودي بالاحتفال بهذا اليوم، تعبيراً عن التلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وستكلل الاحتفالات بإطلاق عروض ألعاب نارية مميزة باللون الأخضر في ياس مارينا، وستتزين مختلف معالم الجزيرة باللون الأخضر. وكذلك سيقدم ياس مول سلسلة من العروض الثقافية التي تحاكي التراث والتاريخ السعودي. كما ستقدم الجزيرة لزوارها من الأشقاء السعوديين في هذا اليوم عروضاً خاصة على تذاكر الدخول العادية إلى المدن الترفيهية الثلاث التي تتميز بها مقابل 89 درهماً فقط للشخص الواحد. وستقدم حلبة مرسى ياس خصم بنسبة 20% على تجربة درايف ياس وتجربة كارت زون ياس، لمن يرتدون اللون الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر.

وتزخر الجزيرة بالتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها التي تلبي رغبات جميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم، بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة جوائز عالمية مرموقة، وملعب الغولف الذي يمنح رواده تجربة رياضية مختلفة، والتسوق، والفعاليات الترفيهية التي توفرها جزيرة ياس في وجهة واحدة.

فيستفال وشهد دبي فستيفال سيتي أجواء مليئة بالفرح والمتعة من خلال الفعاليات والعروض الخاصة بالذكرى الـ 89 لليوم الوطني السعودي وفي ظل هذه الفعالية، يكون الزوار على موعد مع عرض “تخيل” الذي حقق رقمين قياسيين عالميين، لمدة خمسة أيام متتالية في فستيفال باي ، ويجمع العرض بين تقنيات الليزر والمؤثرات النارية والضوئية والمائية ليقدم قصصاً مؤثرة وتجربة لا يمكن نسيانها، على وقع أشهر أنغام الموسيقى الوطنية السعودية. ويستمر عرض “تخيل” الخاص بهذه المناسبة من الخميس 19 سبتمبر ولغاية الإثنين 23 سبتمبر، حيث سيتم عرضه كل ساعة ابتداءً من الساعة 8 مساءً. ويمكن لضيوف مطاعم المول المطلة على الواجهة المائية وزوار منطقة’ فستيفال باي‘ الساحرة متابعة هذا العرض الاستثنائي.

وتعليقا على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة “الفطيم”: “نسعى في دبي فستيفال سيتي إلى الاحتفاء بالمناسبات الخاصة ومشاركتها مع ضيوفنا الأعزاء، وتعد المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، حيث استقبلت دبي ما يزيد عن 755 ألف مواطن سعودي في النصف الأول من العام الجاري “.

دبي مول

كما أحيت فرق شعبية فلكولورية اليوم الوطني السعودي الـ89 مرددة أهازيج شعبية احتفاء بالمناسبة .

أجواء من المتعة والفرح في فيستيفال سيتي وعروض الليزر الساحرة على أنغام الموسيقى السعودية و الإماراتية احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي_89#معا_أبداً#اليوم_الوطني_السعودي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GNwWfOUSbU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019

سيتي ووك

كما احيت المطربة بلقيس فتحي حفلاً غنائياً في سيتي ووك تفاعل معه آلاف من الحضور في كرنفال فني احتفاء باليوم السعودي

المصدر: البيان الاماراتية