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مفتي الجمهورية اللبنانية يهنىء القيادة بمناسبة اليوم الوطني89

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 11:53 صباحًا
مفتي الجمهورية اللبنانية يهنىء القيادة بمناسبة اليوم الوطني89

كل الوطن – واس: هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة. وقال المفتي دريان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “يوم عزيز على قلوب السعوديين واللبنانيين والعرب والمسلمين الذين يكنون كل محبة وتقدير للشعب السعودي العزيز “. وأضاف” نتمنى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ، وأن يبعد عن بلاد الحرمين الشريفين كيد الحاقدين والمغرضين وأن يحميها من كل مكروه”.

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2019-09-21
عربي ودولي
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