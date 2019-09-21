خالد بن سلمان يوجه “رسالة” للشعوب العربية

اتهم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إيران بـ”استغلال المستضعفين لحماية أمنها”.

وقال الأمير خالد، شقيق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في سلسلة تغريدات نشرها مساء الجمعة: “يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه”.

ودعا الشعوب العربية وخاصة اليمني، إلى فهم أن “النظام الإيراني ينظر إلى مؤيديه كأداة”، بحسب تعبيره.

وأضاف بن سلمان: “تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة”.

وختم بالقول: “على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم”.

تصريحات بن سلمان تأتي على خلفية موجة جديدة من التصعيد في المنطقة بعد تعرض السعودية، يوم 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع تبنته جماعة الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا استهدف منشأتين حيويتين لشركة “أرامكو” العملاقة وأسفر عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.

وعلى الفور اتهمت الولايات المتحدة، أكبر حليف السعودية، إيران بالوقوف وراء هذه العملية، بينما قال التحالف العربي بقيادة المملكة، الذي ينشط في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا وضد الحوثيين، إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية.

المصدر: RT