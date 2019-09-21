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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 12:38 مساءً
الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

كل الوطن – الرياض: قال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر “أقوى من ذي قبل”.

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة “لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا”.

وتابع قائلا في رسالته “وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل”.

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2019-09-21 2019-09-21
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