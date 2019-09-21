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رئيس “نزاهة”: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة التوحيد ومسيرة النماء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 1:40 مساءً
رئيس “نزاهة”: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة التوحيد ومسيرة النماء

كل الوطن – واس: قال معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس: “في كل عام يحتفي المواطنون والمقيمون في هذا الوطن الغالي بمناسبة عزيزة وهي اليوم الوطني ، مستذكرين توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، في ملحمة تاريخية مجيدة امتد أثرها حتى يومنا هذا، عنوانها الانتماء والولاء لقيادة هذا الوطن الشامخ والرفعة والعزة لمواطنيه.

وأضاف معاليه في تصريح بهذه المناسبة : نتذكر جميعاً في هذه المناسبة الخالدة من كل عام، أحداث تاريخية مجيدة سطرها الملك المؤسس تدعو إلى الفخر والاعتزاز حيث أرسى على أثرها دعائم العزة والأمن والأمان للوطن والمواطن ، وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله جميعاً -، حتى وصولنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،العهد الزاهر، عهد الإنجازات الكبرى، عهد الحكمة والقوة التي تحسب له – حفظه الله -، التي لم تقف عند حدود الوطن بل امتدت إلى دوائر إقليمية ودولية أوسع، ولا أدّل على ذلك إلا ما حصل من حراك سياسي في الأمس القريب بعقد ثلاث مؤتمرات في أقدس بقعة بالعالم لتحتضن مكة المكرمة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية أثبتت وقوف العالمين العربي والإسلامي مع المملكة وبينت للعالم أجمع أهمية ومكانة المملكة العربية السعودية.

وحمد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم في ظل ولاة أمر محافظين على مكتسبات الوطن مراعين مصالحه، واضعين رفاهية الوطن والمواطن في الاهتمام الأول لهم، في عهد شهد مجموعة من التحولات الإيجابية في البناء الاجتماعي للمواطن السعودي والتنظيمي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة تجسد في نتائج قرارات وأوامر كان لها الأثر الكبير في أسلوب حياة المواطنين شمل بعضاً منها تعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، في مباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وبين الكهموس أن لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ رعاهما الله ــ الدائمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين والمحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين وحماية المبلغين، أبلغ الأثر في ذلك وفي ضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح بإذن الله.

وسأل معاليه الله جل وعلا في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها، وينصر ويحفظ جنودنا البواسل في الذود عن الوطن ، وكل عام ووطننا الغالي بخير وسؤدد.

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