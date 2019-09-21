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“نيوم” ترعى للمرة الأولى احتفالات اليوم الوطني في محافظتي البدع وضباء

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 7:02 مساءً
“نيوم” ترعى للمرة الأولى احتفالات اليوم الوطني في محافظتي البدع وضباء

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجري, أن الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتي استكمالاً لمبادرات نيوم التي أطلقناها هذا العام والتي كانت متركزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية في الهدف الذي تم انشاء نيوم من أجله.

من جهته قدم رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان, شكره لشركة نيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والهام، متمنياً أن تكون نيوم تجسيداً فعلياً وناجحاً لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل المستدام واقتصاد مزدهر, داعيًا الجميع لحضور الحفل الرسمي غداً على الواجهة البحرية.

وبين رئيس بلدية محافظة البدع سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المركز الرياضي بالبدع التي ستنطلق فعالياته الثلاثاء القادم ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، اضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.

وتتبع حالياً العديد من المناطق الرئيسة في نيوم مثل شرما والخريبة إلى محافظة ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافياً خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها, أما محافظة البدع التي تحتوي العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.

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