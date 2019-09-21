مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تختتم مبادرة “رحلة الهمّة” احتفاءً باليوم الوطني

وقد حظيت الرحلة التي جسدت همّة أبناء الوطن تعبيراً عن مشاعر الحب والولاء لقيادة هذا البلد المعطاء، على دعم من موسم اليوم الوطني بقيادة الهيئة العامة للترفيه، من خلال التواصل مع إدارة المدينة الاقتصادية للاطمئنان على المشاركين ومتابعة مسارها، وكذلك تغطية أحداث الرحلة على الحساب الرسمي “عيشها”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، عن خالص شكره لدعم موسم اليوم الوطني بقيادة الهيئة العامة للترفيه هذه الرحلة ومتابعتها أولاً بأول، وعلق قائلاً: “فخورون أولاً بهذا الإنجاز الذي حققه شباب الوطن في هذه المبادرة الوطنية “رحلة الهمة”، التي تؤكد على ولاء المدينة الاقتصادية للقيادة الرشيدة وعلو هامات أبنائها التي تعانق السماء مستمدين عزيمتهم من قائد الشباب المُلهم ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ومتسلحين بقيمهم الإسلامية، ليقدموا نموذجاً يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رِفعة وإعلاء مجد المملكة”.

وفور وصول المشاركين في “رحلة الهمّة” تم استقبالهم بحفاوة وترحيب كبيرين من قبل إدارة وسكان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعبيراً عن فخرهم بأبناء الوطن.

وأبدى المشاركون سعادتهم واعتزازهم، مؤكدين أن هذه الرحلة أتاحت لهم فرصة التعرف على أكثر من معالم الوطن في يوم الذكرى الـ 89 وما يحويه من مقومات وعناصر تنموية واقتصادية في شتى المجالات تؤهله ليكون من كبرى دول العالم.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال زوار المدينة أثناء احتفالات اليوم الوطني بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية كافة المرافق العامة.