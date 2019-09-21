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أبها ..تستقبل الزوار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 7:38 مساءً
أبها ..تستقبل الزوار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها

وأكتض طريق الملك خالد “مركز الفعاليات” وسط مدينة أبها بالزوار ممزوجاً بالألوان والإضاءات، وسط العديد من الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه .

وانطلقت الألعاب النارية مساء اليوم لتضيء سماء أبها لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار ، وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساعة العاشرة مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية ، حيث تستمر لمدة 5 دقائق ، فيما تستمر الفعالية كل ليلة حتى يوم الاثنين القادم نهاية فعاليات اليوم الوطني.

ورصدت عدسة “واس ” مظاهر الفرح على وجوه الأطفال خلال تجولهم وسط الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني.

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2019-09-21 2019-09-21
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