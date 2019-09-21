أبها ..تستقبل الزوار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها

وأكتض طريق الملك خالد “مركز الفعاليات” وسط مدينة أبها بالزوار ممزوجاً بالألوان والإضاءات، وسط العديد من الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه .

وانطلقت الألعاب النارية مساء اليوم لتضيء سماء أبها لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار ، وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساعة العاشرة مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية ، حيث تستمر لمدة 5 دقائق ، فيما تستمر الفعالية كل ليلة حتى يوم الاثنين القادم نهاية فعاليات اليوم الوطني.

ورصدت عدسة “واس ” مظاهر الفرح على وجوه الأطفال خلال تجولهم وسط الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني.