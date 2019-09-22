تقرير أمريكي يكشف عن “مرض نادر” مرتبط بالسجائر الإلكترونية

كل الوطن – وكالات: أعلن أطباء كنديون عن تشخيص إصابة تلميذ من مدينة لندن بمحافظة أونتاريو بمرض خطير في الجهاز التنفسي نتيجة التدخين اليومي للسجائر الإلكترونية.

ووفقا لقناة CTV التلفزيونية، هذه هي أول حالة مرضية تشخص في كندا سببها تدخين السجائر الإلكترونية، وقد تم وضع المريض في غرفة الإنعاش.

يقول الدكتور كريستوفر ماكي، يدخن هذا التلميذ يوميا السجائر الإلكترونية ولم تكن له أي مشاكل صحية أخرى، “ليس هناك أسباب أخرى… المشكلة الوحيدة التي اكتشفناها هي أنه يدخن يوميا السجائر الإلكترونية. وحسب معلوماتنا هذه أول حالة مرضية تسجل في كندا سببها تدخين هذه السجائر”.

وقد أعلنت سلطات محافظة أونتاريو في نفس اليوم عن بداية متابعة تأثير تدخين هذه السجائر في الصحة. كما أصدرت وزيرة الصحة في المحافظة كريستين إليوت، أمرا يلزم جميع المستشفيات العامة في المحافظة، تقديم بيانات إحصائية عن أمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في الولايات المتحدة تم تسجيل سابع وفاة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية. يحتمل أن يكون سبب المرض هو الزيت مع فيتامين Е. اكتشف خبراء إدارة الغذاء والدواء (FDA)، هذه المادة في خليط مع القنب الهندي في السجائر الإلكترونية التي يدخنها المرضى. ولكن وزارة الصحة تشير إلى أنه من السابق لأوانه اعتبار ذلك استنتاجا نهائيا.

وفى سياق متصل :

كشف تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن شكلا نادرا من الالتهاب الرئوي هو من بين الأمراض الغامضة المرتبطة بالتنفس التي أثرت على 450 فردا في أمريكا.

ويقول مسؤولو الصحة إنهم حددوا ما لا يقل عن 5 مرضى في مستشفيين بولاية كارولينا الشمالية، بين يوليو وأغسطس 2019، ممن أصيبوا بالتهاب رئوي شحمي حاد.

وأبلغ جميع المرضى عن استخدام السجائر الإلكترونية القائمة على الماريغوانا. وأظهرت فحوصات الرئة وجود تراكم للدهون، الذي ارتبط باستخدام السجائر الإلكترونية في الماضي.

ويلقي التقرير الضوء على بعض أمراض الرئة التي انتشرت في 33 ولاية، حيث قال المعدون إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات في ولايات أخرى، لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات لها السمات نفسها.

المصدر: ديلي ميل