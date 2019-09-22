تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تقرير أمريكي يكشف عن “مرض نادر” مرتبط بالسجائر الإلكترونية كل الوطن بالفيديو.. مصادر تقول إنّ الأمن أوقف معذِّب طفلته.. والأخير يعتذر في مقطع مُصوّر كل الوطن زلزال جديد شعر به سكان شرق القاهرة والمدن الجديدة كل الوطن الفنانة المصرية هنا الزاهد تحت المراقبة بعد تدهور صحتها بشكل مفاجئ كل الوطن العارضة: القبض على مواطن أساء إلى قبائل محلية بألفاظ خادشة كل الوطن الجبير تعليقا على “مبادرة السلام” الحوثية: سنرى إن كانوا سيطبقونها فعلا أم لا كل الوطن الجبير: الهجوم على “أرامكو” هو على العالم بأسره نفذ بأسلحة إيرانية (فيديو) كل الوطن الجبير: سنردّ على إيران إن ثبتت مسؤوليتها كل الوطن المملكة ترد على تحذير إيران من إندلاع حرب شاملة كل الوطن الجبير تعليقا على “مبادرة السلام” الحوثية: سنرى إن كانوا سيطبقونها فعلا أم لا
» » تقرير أمريكي يكشف عن “مرض نادر” مرتبط بالسجائر الإلكترونية

تقرير أمريكي يكشف عن “مرض نادر” مرتبط بالسجائر الإلكترونية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 2:34 صباحًا
تقرير أمريكي يكشف عن “مرض نادر” مرتبط بالسجائر الإلكترونية

كل الوطن – وكالات: أعلن أطباء كنديون عن تشخيص إصابة تلميذ من مدينة لندن بمحافظة أونتاريو بمرض خطير في الجهاز التنفسي نتيجة التدخين اليومي للسجائر الإلكترونية.

ووفقا لقناة CTV التلفزيونية، هذه هي أول حالة مرضية تشخص في كندا سببها تدخين السجائر الإلكترونية، وقد تم وضع المريض في غرفة الإنعاش.

يقول الدكتور كريستوفر ماكي، يدخن هذا التلميذ يوميا السجائر الإلكترونية ولم تكن له أي مشاكل صحية أخرى، “ليس هناك أسباب أخرى… المشكلة الوحيدة التي اكتشفناها هي أنه يدخن يوميا السجائر الإلكترونية. وحسب معلوماتنا هذه أول حالة مرضية تسجل في كندا سببها تدخين هذه السجائر”.

وقد أعلنت سلطات محافظة أونتاريو في نفس اليوم عن بداية متابعة تأثير تدخين هذه السجائر في الصحة. كما أصدرت وزيرة الصحة في المحافظة كريستين إليوت، أمرا يلزم جميع المستشفيات العامة في المحافظة، تقديم بيانات إحصائية عن أمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في الولايات المتحدة تم تسجيل سابع وفاة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية. يحتمل أن يكون سبب المرض هو الزيت مع فيتامين Е. اكتشف خبراء إدارة الغذاء والدواء (FDA)، هذه المادة في خليط مع القنب الهندي في السجائر الإلكترونية التي يدخنها المرضى. ولكن وزارة الصحة تشير إلى أنه من السابق لأوانه اعتبار ذلك استنتاجا نهائيا.

وفى سياق متصل :

كشف تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن شكلا نادرا من الالتهاب الرئوي هو من بين الأمراض الغامضة المرتبطة بالتنفس التي أثرت على 450 فردا في أمريكا.

ويقول مسؤولو الصحة إنهم حددوا ما لا يقل عن 5 مرضى في مستشفيين بولاية كارولينا الشمالية، بين يوليو وأغسطس 2019، ممن أصيبوا بالتهاب رئوي شحمي حاد.

وأبلغ جميع المرضى عن استخدام السجائر الإلكترونية القائمة على الماريغوانا. وأظهرت فحوصات الرئة وجود تراكم للدهون، الذي ارتبط باستخدام السجائر الإلكترونية في الماضي.

ويلقي التقرير الضوء على بعض أمراض الرئة التي انتشرت في 33 ولاية، حيث قال المعدون إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات في ولايات أخرى، لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات لها السمات نفسها.

المصدر: ديلي ميل

رابط مختصر
2019-09-22 2019-09-22
الصحة والجمالعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير