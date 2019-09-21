الجبير: الهجوم على “أرامكو” هو على العالم بأسره نفذ بأسلحة إيرانية (فيديو)

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، إن المملكة تحمل إيران مسؤولية الهجوم على “أرامكو”، مضيفا أن الرياض متأكدة من أن الصواريخ جاءت من الشمال.

وأكد الجبير خلال موجز صحفي أن “إيران ستبقى معزولة عن العالم ما دامت تدعم مليشيات مسلحة في سوريا والعراق واليمن”، داعيا المجتمع الدولي لأن “يضع حدا لممارسات إيران التخريبية في المنطقة”.

ووصف نفي إيران مسؤوليتها عن هجمات نفذت بـ “صواريخ إيرانية الصنع” بأنه “أمر غير مقبول”، مضيفا أن سلطات بلاده متأكدة من أن “الإطلاق جاء من الشمال وليس من اليمن”.

واعتبر أن الهجوم على “أرامكو” هو هجوم على “العالم بأسره” نفذ بأسلحة إيرانية.

واتهم الوزير السعودي طهران “بتجنيد مواطنين من دول المنطقة لارتكاب أعمال إرهابية في بلدانهم”.

المصدر: RT