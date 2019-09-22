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بالفيديو.. مصادر تقول إنّ الأمن أوقف معذِّب طفلته.. والأخير يعتذر في مقطع مُصوّر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 2:01 صباحًا
بالفيديو.. مصادر تقول إنّ الأمن أوقف معذِّب طفلته.. والأخير يعتذر في مقطع مُصوّر

كل الوطن – متابعات: قالت صحيفة “سبق” أن الجهات الأمنية نجحت بإيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على طفلَه.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن مركز بلاغات العنف الأسري يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً رضيعًا.

وأوضح أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. مشددًا على أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

وفي السياق ذاته نشر موقع “نبأ حصرى” تفاصيل هوية معذب الطفلة حيث قال: توصلت الأجهزة في الكشف عن هوية معذب الطفلة الرضيعة في السعودية،حيث تبين أنه يدعي ” يوسف الققطي” ومقيم في العاصمة الرياض، وهو يحمل الجنسية الفلسطنية ويعمل لدي شركة يونيشارم وهو اخصائي الخدمات اللوجستية.

وكشف زملاؤه أنه شخص انطوائي وتعرض للفصل من العمل أكثر من مرة ولكن عاد مرة أخري لعمله، ولا يتحدث مع أحد من زملائه في العمل نهائيًا، حيث يبقي منعزلًا عن الجميع.

وظهر الشاب في مقطع فيديو برفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية على حد قوله.

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2019-09-22
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