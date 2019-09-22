فعالية بمؤسسة اليمامة الصحفية: «وطن عز وفخر» تنطلق في أول أيامها

كل الوطن- صحيفة الرياض : الجوائز تنتظر الحضور.. والأطفال هم الرابح الأكبر مع جوائز اليمامة

منصات متنوعة ومبتكرة أبطالها أفراد المجتمع.. وأنشطة تتماشى مع المناسبة الوطنية

بدأت مساء يوم أمس الجمعة فعالية «وطن عز وفخر» التي أطلقتها مؤسسة اليمامة الصحفية كأكبر فعالية تقيمها مؤسسة صحفية للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ»89» وتضمنت المناسبة فعاليات مختلفة تهتم بمنجزات الوطن وطموحاته، وكذلك بالأسرة والطفل، كما تضمنت الفعالية منصات مختلفة تقدم للجمهور بأنشطة تتماشى والمناسبة الوطنية الغالية، وقد تزينت واجهة مبنى المؤسسة وكافة أرجاء الفعالية باللونين الأبيض والأخضر.

وتستهدف مبادرة مؤسسة اليمامة الصحفية الأسر والأطفال، بغية ربط الأجيال الحالية، بماضيهم العريق، وتعريفهم بحاضرهم المشرق، واستشراف مستقبلهم الزاهر.

وقد بدأ الجمهور الكريم بما فيهم الأطفال بالتوافد لرسم لوحات الوفاء والحب والشوق والحنين لوطن العز والفخر، يطرزها الشموخ والاعتزاز في أمجاد الوطن وإنجازاته في ظل القيادة الرشيدة – رعاها الله -، وهذا ما سيجسده الجميع طوال أيام هذه المناسبة العزيزة على الجميع وستتواصل إلى آخر لحظة من أيامها.

وقد استعدت الفعالية للأطفال بالعديد من الأنشطة الفاعلة ليسطروا فرحة وبهجة لا توصف، وليعبروا خلالها عن مشاعر الوفاء والحنين للوطن، وليتجسد ذلك خلال حضورهم مع أولياء أمورهم، واستمتاعهم بمختلف النشاطات، يكتنفهم الحب النقي والبريء تجاه وطنهم وقيادته الرشيدة – رعاها الله -.

وستتابع عدسات «الرياض» عبارات الحب والامتنان في عيون الصغار قبل الكبار قبل أناملهم من خلال مشاركاتهم ورسوماتهم العفوية، التي ستتوشح بالفرحة والبهجة بكل جمالياتها، وليعبروا عن شعورهم الأصيل، ليأتي متوجا برعاية أولياء الأمور الذين يشاركون الأبناء الفرحة والسرور والاستبشار بيوم الوطن الغالي.

إنه شعور جميل سيتبادله الأطفال مع أسرهم من خلال عبارات حب الوطن وترديد الأهازيج الوطنية والتغني بمفردات العرضة السعودية التي تحمل أجمل عبارات التهاني والتبريكات للوطن وشعبه وقيادته ومن يعيش على أرضه، في أجواء تسودها المحبّة والألفة بين الجميع.

واليوم وحتى آخر يوم للفعالية، سيكون الجميع على موعد مع أجمل اللحظات والأنشطة المختلفة، وسوف يكون للأطفال خلال حضورهم أحلى وأغلى الذكريات واللحظات التي تسطرها فرحتهم بهذه المناسبة وفعالياتها المختلفة التي تضاف لمنجزات الوطن، وستتنوع المنصات والعروض في فعالية «وطن عز وفخر»، حيث تضم هذه التظاهرة الوطنية العديد من المعارض والأجنحة المخصصة للأسر والأطفال، وكل تلك الأنشطة أُختيرت بعناية تامة لتتناغم مع متطلبات المجتمع والوطن ومحبيه، ولتنسج لوحات الحب والوفاء والفخر والاعتزاز باليوم الوطني المجيد.

يشار أن فعالية «وطن عز وفخر» التي تنظمها مؤسسة اليمامة الصحفية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لتأسيس المملكة تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه حفلت بالعديد من الرعاة، راعيان فضيان هما: مصرف الراجحي وSINOPEC، ورعاة مشاركون هم: شركة عبدالعالي العجمي، ولولو هايبر ماركت، وبنك البحرين الوطني.

وتعد هذه الفعالية الاجتماعية التي تقام للسنة الثانية على التوالي أكبر فعالية بهذه المناسبة في تاريخ المؤسسات الصحفية على مساحة تقدر بأكثر من خمسة آلاف م2، وتقدم من خلال منصات مختلفة، وعروض مميزة، تنسجم مع أهمية هذه المناسبة الوطنية ومكانتها، وتعبر عن الفخر بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة، وتلاحم أبناء هذا الوطن المعطاء، واعتزازهم بماضيهم وحاضرهم، وتطلعهم إلى مستقبل مشرق في ظل قيادتنا الرشيدة.

وتقيمها المؤسسة انطلاقاً من إيمانها بأن دورها لا يقف عند نقل الحدث عبر منصاتها الإعلامية فقط، وإنما يمتد إلى الحدث نفسه حيث تساهم في صناعته، وهو واجب وطني لم تغفل عنه المؤسسة طوال تاريخها، بمواكبتها التنمية ومنجزاتها في المملكة، وتضم العديد من النشاطات التي تتناغم لتنسج لوحة حب ووفاء وفخر واعتزاز باليوم الوطني المجيد.

والدعوة موجهة للعموم للحضور والاستمتاع بمنصات الفعالية والعروض المميزة، التي تنسجم مع أهمية هذه المناسبة الوطنية ومكانتها، وتعبر عن الفخر بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة، وتلاحم أبناء هذا الوطن المعطاء، واعتزازهم بماضيهم وحاضرهم، وتطلعهم إلى مستقبل مشرق في ظل قيادتنا الرشيدة.

المصدر: جريدة الرياض