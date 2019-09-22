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انقلابان وحادث تصادم تخلف 4 وفيات في الباحة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 1:51 مساءً
انقلابان وحادث تصادم تخلف 4 وفيات في الباحة

كل الوطن – متابعات: باشرت الجهات الأمنية، ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور، ثلاثة حوادث في منطقة الباحة خلال يوم أمس السبت، نتج منها أربع وفيات.

وتفصيلاً، وقع حادث نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج منه وفاة في المركبة نفسها. واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

ووقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج منه حالة وفاة.

ووقع الحادث الأخير قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج منه حالتا وفاة على طريق العقيق.

المصدر: سبق

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2019-09-22
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