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غدا الإثنين.. أول أيام فصل الخريف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 1:50 مساءً
غدا الإثنين.. أول أيام فصل الخريف

كل الوطن – فريق التحرير: ينتظر أن يحدث الاعتدال الخريفي هذه السنة 2019 يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر عند الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت السعودية (07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش)، في السعودية والوطن العربي، وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًّا في كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

والاعتدال الخريفي هو اعتدال يحصل عادة إما يوم 20، 21، 22 سبتمبر أو 23 سبتمبر وتكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.

يتساوى الليل والنهار تماما يوم الاعتدال الخريفي وكذلك يعلن هذا اليوم بدء فصل الخريف في النصف الشمالي واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي ومما يلفت النظر في هذا اليوم أن الشمس تشرق في ذلك اليوم عند الدرجة 90 تماماً وهو ما يعد مهماً بالنسبة إلى من يرغبون في التعرف على نقطة الشرق بدقة. وفي ذلك اليوم أيضا تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

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2019-09-22 2019-09-22
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