صهر زين العابدين بن علي ينشر صورة لقبر الرئيس الأسبق الراحل

نشر مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم “كادوريم”، وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، صورة له أمام قبر الأخير في حسابه على “إنستغرام”.

وأرفق الغربي الصورة التي حذفها لاحقا بتعليق قال فيه: “سيدي الرئيس، نسأل الله تعالى أن يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه”.

اللهم انا نسألك حسن الخاتمه قبر بن علي ،،،،، pic.twitter.com/GpRsiCprfC — محمد حسين شحاده (@shehada74) 22 сентября 2019 г.

وأضاف: “تأكد سيدي الرئيس أنني لن أخذلك أبدا ما حييت… نم هنيئا مطمئنا… الله يرحمك وينعمك”.

وأظهرت الصورة المنشورة قبرا من غير شاهد، على غرار باقي القبور التي تظهر في الصورة.

وكان بن علي ووري الثرى يوم أمس السبت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.

المصدر: “إنستغرام” + “تويتر”