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المغرب يكشف حقيقة وثائق تتعلق بوالدة الرئيس المصري

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 8:58 مساءً
المغرب يكشف حقيقة وثائق تتعلق بوالدة الرئيس المصري

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب صحة الوثيقتين اللتين تزعمان أن والدة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كانت مغربية الأصل يهودية الديانة.

وأصدرت المديرية، أمس الجمعة، بيانا جاء فيه أن: “مجموعة من الصفحات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية”.

الصورة المتداولة التي قيل إنها لمليكة تيتاني

وأضاف البيان: “وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على زوريتهما وصوريتهما، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب”.

وتداولت صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة وثيقتين قيل إنهما صادرتين عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيدان بأن “والدة السيسي الراحلة سنة 2015 من أسرة مغربية يهودية، اسمها مليكة تيتاني، من مواليد مدينة آسفي في المغرب عام 1935”.

ووالدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي سعاد إبراهيم محمد، وقد توفيت في أغسطس عام 2015.

المصدر: وكالة أنباء المغرب

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