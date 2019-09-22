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بريطانية تخسر من وزنها 65 كيلو من أجل حفل زفافها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 9:46 مساءً
بريطانية تخسر من وزنها 65 كيلو من أجل حفل زفافها

أثبتت امرأة بريطانية أنّ الرشاقة ليست حلماً مستحيلاً إن وجدت الهمة والإرادة الصلبة والإصرار على خسارة الوزن بوسائل طبيعية.

وأثبتت ذلك عملياً امرأة بريطانية حسناء تدعى كلير ويليامز «44 عاماً»، استطاعت أن تخسر 65 كلغم من وزنها الأساسي البالغ 130 كلغم، من أجل حفل زفاف، وحققت ذلك بوسيلة طبيعية جداً وسهلة، تمثل بتخليها عن إدمانها وحبها المفرط لمادة «الخبز» الأساسية لها، والذي تسبب لها بزيادة كبيرة بالوزن، وأفقدها حجمها الكبير ثقتها بنفسها لفترة من الوقت، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية.

وقالت كلير ويليامز: «حينما كنت سمينة لم تكن لدي الثقة لحضور الزفاف، ما دفعني لخسارة وزني، وبعدها بت أكثر ديناميكية وسعادة».

وأضافت «أنا في معركة مستمرة مع وزني منذ كنت في سن الـ 20، والسبب أن أي أكل أجده كنت أضعه في فمي، وخاصة الخبز المهووسة به، حيث كنت أتناول كميات كبيرة منه مع كل وجبة».

وأكدت أنها من أجل الزواج، تخلت عن الخبز والتحقت بمجموعة لتخسيس الوزن، وانتظمت في ممارسة التمرينات الرياضية لفترة لابأس بها، وكانت النتيجة السعيدة التي طال انتظارها لها، هو خسارتها نصف وزنها وأصبحت تبدو الآن أكثر سعادة ورشاقة في حفل زفافها من الماضي.

المصدر: سيّدتي

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