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لحظات مؤثرة للقاء طفل بذويه اختطفته جارة طمعاً بفدية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 10:37 مساءً
لحظات مؤثرة للقاء طفل بذويه اختطفته جارة طمعاً بفدية

كل الوطن – العربية نت – متابعات: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحرير طفل ولقائه ذويه في لحظات مؤثرة، بعد أن اختطفته عصابة طمعا بفدية مالية.

وبدأت الواقعة بعد بلاغ من والد الطفل عن اختفاء نجله فادي البالغ من العمر 10 سنوات، وهو طالب بالصف الرابع ابتدائي.

وذكر الوالد أن فادي خرج من المنزل متوجها الى المدرسة ولم يعد. وذكر شهود أنه كان برفقة رجل وامرأة اصطحباه داخل سيارة من أمام المدرسة وانطلقا إلى جهة مجهولة.

وبعد التحريات، تمكنت السلطات الأمنية من توقيف السيدة (50 عامًا) وهي جارة الطفل، وشقيقتها وطالبين جامعيين، واعترفوا بخطف الطفل للمطالبة بفدية لاعتقادهم بثراء عائلته.

لحظات مؤثرة للقاء طفل بذويه اختطفته جارة طمعاً بفدية
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2019-09-22 2019-09-22
جرائم وحوادثفيديوهات
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