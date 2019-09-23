وائل غنيم يتهم نجل السيسي بالوقوف وراء القبض على شقيقه في مصر

كل الوطن – بي بي سي – متابعات: قال الناشط المصري وائل غنيم، المقيم في الولايات المتحدة، إن أجهزة أمنية داهمت منزل أسرته في القاهرة وألقت القبض على أخيه حازم غنيم.

واتهم غنيم محمود السيسي، الضابط بالمخابرات العامة ونجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالوقوف وراء “خطف” أخيه. وأضاف أن القوة التي داهمت المنزل صادرت جوازات سفر الأسرة أيضا.

وأضاف غنيم أنه تلقى تهديدات من المخابرات التي طالبته بضرورة التوقف عن نشر فيديوهات عبر صفحته على الفيسبوك ينتقد فيها الرئيس المصري ونظام الحكم في مصر.

وأكد غنيم أن شقيقه حازم طبيب أسنان، ولا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات المصرية عن أسباب القبض على حازم.