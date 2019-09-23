نشوب حريق بمطعم في كورنيش الفناتير

كل الوطن- متابعات- الجبيل:نشب مساء اليوم حريق في أحد المطاعم بالجبيل الصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الجبيل تلقئ بلاغا في تمام الساعة (٥:٥٤) من مساء هذا اليوم الأحد ٢٣/١/١٤٤١هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠١٩م عن اندلاع حريق بأحد المطاعم بمحافظة الجبيل بكورنيش الفناتير، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وتمت السيطرة على الحادث دون انتشاره وتطوره ودون أي إصابات أو وفيات ولله الحمد. وأضاف المقدم الشهراني أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.