وزير الثقافة: 89 عاماً مشرقة ومزدهرة بعزائم الكبار

العاصمة – واس:رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، باسمه واسم منسوبي القطاع الثقافي كافة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال سموه:” في يوم الوطن، حيث تحتفل بلادنا باليوم الوطني الـ89 لتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله، نستلهم مسيرة مجد خطها الأجداد وسار على دربهم الأحفاد”.

وأضاف: “89 عاماً مضت مشرقة بعزائم الكبار في المملكة العربية السعودية عزائم أحالت الجغرافيا المعقدة وصعوبة العيش إلى بلد يشهد التنمية والتطور والرخاء ويحقق النجاحات على كافة الأصعدة. ويبعث السلام والاستقرار والعطاء إلى كافة المعمورة”.

وأكد أن الشعب السعودي يستلهم في المناسبة الخالدة في قلوبهم، توحيد الملك المؤسس للقلوب قبل أن ينجح في إتمام أعظم وحدة وطنية في القرن العشرين، وقوده الإخلاص والحب والعطاء لبلاده.

وأشار إلى ما شهدته المملكة من قفزات نوعية في تاريخها، وما تشهده المملكة اليوم في ظل العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وتطور تدفع بوطننا إلى مستقبل أكثر ازهاراً.

وأكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل المنشود، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وبدأت فعلياً في التقدم وفق رؤيتها الطموحة 2030، لتستمر مسيرة العطاء في وطن معطاء