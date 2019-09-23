دونالد ترمب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة

كل الوطن- متابعات: واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان ترمب قد أعلن الجمعة عن فرض عقوبات جديدة على طهران، تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكداً أنها «العقوبات الأقسى على الإطلاق التي تفرض ضد دولة ما»، وقال إن العقوبات ستطال «القمة» في إيران، وأضاف ترمب أنه يفكر في كثير من الخيارات، بما فيها الخيار النهائي الذي لمح إلى أنه سيكون الحرب.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لقناة «فوكس نيوز صنداي»، إن المهمة المتعلقة بإيران هي «تفادي الحرب».

وأضاف بومبيو أنه على ثقة من أن الرئيس الأميركي سيتخذ إجراء، إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

ووافق ترمب أول من أمس (الجمعة) على إرسال قوات أميركية إضافية، لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، بعد الهجمات التي تعرضت لها مؤخراً منشآت نفطية لشركة «أرامكو»، واتهمت واشنطن إيران بتنفيذها.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخزانة الأميركي الهجوم على المنشآت النفطية السعودية «هجوماً على النظام الاقتصاد العالمي».