تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو كل الوطن صور.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها خلال الاحتفال بيوم السعودية الوطني كل الوطن عائلة “معذب الطفلة” تعلق: عمل إجرامي وفضيحة للعائلة! كل الوطن دونالد ترمب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة كل الوطن د. سليمان الرويشد : أرامكو.. المكتسب الوطني العملاق كل الوطن د. فايز الشهري : حلف الثعالب أم حلف الكلاب؟ كل الوطن للمشاركة في احتفالات عسير باليوم الوطني.. قوات المشاة البحرية تقطع 160 كيلومتراً سيراً على الأقدام كل الوطن أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية زار منشآت الشركة في بقيق وخريص كل الوطن وزير الثقافة: 89 عاماً مشرقة ومزدهرة بعزائم الكبار كل الوطن المعلمي: 89 عاماً والمملكة مثال للاستقرار والرخاء وصانعة السلام في مختلف مناطق العالم
» » بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو

بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 11:31 صباحًا
بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من المرجح جدا أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة “أرامكو” السعودية.

وقال جونسون في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن “بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت “أرامكو”، وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك”.

وأوضح جونسون أن المملكة المتحدة “ترجح بدرجة عالية جدا، مسؤولية إيران على هجمات أرامكو”، مضيفا: “نعتقد أن تكون إيران مسؤولة بالفعل”.

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية في وقت سابق إن إعلان جماعة الحوثي الارهابية بأنهم المسؤولون عن الهجوم كان غير معقول، حيث أن “نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم”.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومونيك راب، أمس الأحد أن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة “أرامكو” السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية.

من جانبها كانت الولايات المتحدة قد ألقت باللوم على إيران، وقالت إنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف “أرامكو”، وتسبب في خفض انتاج النفط إلى النصف.

المصدر: رويترز

رابط مختصر
2019-09-23 2019-09-23
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير