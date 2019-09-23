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الأجهزة الأمنية تباشر بلاغاً عن تعرض مقيمين للاعتداء في الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 2:58 مساءً
الأجهزة الأمنية تباشر بلاغاً عن تعرض مقيمين للاعتداء في الرياض

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه في تمام الساعة 9:00 من يوم الأحد الموافق 1440/12/17هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيمين من الجنسية السودانية للاعتداء وسلب حقيبة تحوي مبلغاً مالياً جاوز المليوني ريال، وذلك بحي المربع وسط العاصمة الرياض.

وأضاف التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية الجناة وهم خمسة أشخاص، “مواطنان ويمنيان وتشادي”، بالعقدين الثالث والرابع، حيث تم القبض عليهم وإيقافهم ، كما جرى إيقاف المبلّغَينْ ووكيل الشركة التي يعملان بها، بعد ثبوت قيام المبلّغَينْ بجمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطرقٍ غير مشروعة، وتواطؤ وكيل الشركة التي يعملان بها معهما بالتستر عليهما وتمكينهما من استغلال اسم الشركة العائدة لموكله لإجراء التحويلات المالية، إضافة إلى التحفظ على مبلغ 1,200,000 ريال، تم ضبطها بحوزة المبلّغَينْ، إلى جانب المبلغ المسلوب منهما الذي يتجاوز مليوني ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق جميع الموقوفين .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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