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إثيوبية تقتل طفلة طعنا بالسكين.. والقضاء يقتص منها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:30 مساءً
إثيوبية تقتل طفلة طعنا بالسكين.. والقضاء يقتص منها

كل الوطن – الرياض: أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بحق الجانية سكينة عبده براقو (إثيوبية الجنسية) لإقدامها على قتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد (سودانية الجنسية) وذلك بطعنها بسكين عِدة طعنات ما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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2019-09-23 2019-09-23
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