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إيران توجه دعوة إلى السعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت وقطر والعراق

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 5:20 مساءً
إيران توجه دعوة إلى السعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت وقطر والعراق

كل الوطن- وكالات- رويترز – سبتونيك عربى: تقدمت الحكومة الإيرانية، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريح أدلى به، اليوم الاثنين، خلال فطور عمل مع صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للمنظمة العالمية: “يجب أن يضم هذا التحالف مبدئيا إيران والعراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت وربما اليمن”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وأوضح ظريف: “لسنا ضد انضمام اليمن إلى التحالف، لكن من غير الواضح حاليا ماذا يحدث هناك. ومن المفترض أن تعمل هذه الدول تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الأحد، أنه سيتقدم، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنطلقة في نيويورك يوم غد الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول، بمبادرة لإنشاء تحالف لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز، على أساس التعاون بين دول المنطقة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز

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2019-09-23 2019-09-23
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