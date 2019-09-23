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جدة.. نزهة في طريق رئيس مع أسد!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 7:24 مساءً
جدة.. نزهة في طريق رئيس مع أسد!

ضبطت سلطات الأمن السعودية مواطنا يتجول بصحبة أسد قرب أحد المقاهي على طريق رئيس في محافظة جدة، وفتحت الجهات المختصة محضرا بالواقعة، واستدعت خدمات الأمانة لاستلام الأسد.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص معه اسد أمام إحد المقاهي، وضبطت دوريات الأمن بعد وصولها إلى المكان الشخص ووجدت أسدا داخل مركبته، أحيل على أثرها الرجل إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة حذّرت في وقت سابق من تربية الحيوانات المفترسة أو الاتجار بها أو عرضها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للمادة الثالثة من القانون المعمول به في المملكة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغات للجهات الأمنية عن أي معلومات حول المنازل أو الاستراحات التي تؤى أو تُربَّى فيها “كائنات” مفترسة، كي يتم التعامل معها بالشكل المناسب بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وذلك حرصا من الهيئة على سلامة المواطنين والمقيمين في المقام الأول، نظرا إلى أن تربية الحيوانات المفترسة تُعد تهديدا لأمن وسلامة الجميع.

المصدر: سبق

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2019-09-23
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