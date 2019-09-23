وكيل “توماس كوك” في مصر: إلغاء حجوزات 25 ألف سائح بعد إفلاس الشركة

وكالات: قالت شركة بلو سكاي، الوكيل المشغل لشركة توماس كوك البريطانية في مصر، اليوم الاثنين إنه تم إلغاء 25 ألف حجز للسياح في مصر حتى أبريل 2020 عقب إعلان الشركة إفلاسها.

وأعلنت الشركة البريطانية اليوم إفلاسها بعد عدم قدرتها على الوفاء بديون بلغت 1.7 مليار جنيه استرليني، وهو ما تسبب في توقف عملياتها على مستوى العالم.

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة بلو سكاي في بيان أرسل إلى وكالة رويترز إن لدى الشركة 1600 سائح في منتجع الغردقة بمصر حاليا.

وأضاف البيان “الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح” إلى مصر من خلال توماس كوك.

ويأتي إعلان الشركة إفلاسها بعد فشل كبار المسؤولين بها في التوصل إلى حل مع المقرضين والدائنين أمس الأحد، حتى يمكنها الاستمرار، حيث كانت في حاجة لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار)، وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.