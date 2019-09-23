مصدر لـ “رويترز”: السعودية ستعود إلى الإنتاج الكامل للنفط بحلول بداية الأسبوع المقبل

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن السعودية استعادت نحو 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجوم “أرامكو”، وستسترجع كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال “مصدر مطلع على أحدث التطورات” في السعودية، للوكالة، اليوم الاثنين، إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج الحالي في بقيق زهاء 3 ملايين برميل يوميا.

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وقبل هذه العملية أنتج حقل هجرة خريص نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميا، بينما ساعدت مصفاة بقيق على إنتاج ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، متوقعا أن يعود الإنتاج بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا، فيما من المتوقع أن يصبح هذه الموضوع من أبرز القضايا التي سيتم بحثها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنطلقة الثلاثاء.

وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة ومن حقول أخرى.

المصدر: رويترز + وكالات