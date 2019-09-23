وفاة 5 مصابين بحمى الضنك في باكستان

كل الوطن – واس : أعلنت سلطات الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل خمس حالات وفاة بين المصابين بحمى الضنك في البلاد خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن سلطات الصحة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين بحمى الضنك الذي بدأ ينتشر في شكل وبائي.

من جانبه قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا إن حصيلة المصابين بحمى الضنك ارتفعت إلى أكثر من عشرة آلاف حالة، معظمهم في إقليم البنجاب، ثم في إقليم خيبر بختونخواه، وإقليم السند.

وبيّن أن 70% من المصابين يوجدون في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة لها.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد تعمل بالتعاون مع الحكومات الإقليمية على مكافحة انتشار هذا المرض، من خلال إطلاق حملات للقضاء على البعوض المتسبب في انتشار فيروس حمى الضنك، وتوعية الشعب لاتخاذ الإجراءات الوقائية.