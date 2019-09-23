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غوغل يحتفل مع السعوديين… ويغير صفحته الرئيسية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 8:23 مساءً
غوغل يحتفل مع السعوديين… ويغير صفحته الرئيسية

كل الوطن-  وكالات  : احتفل محرك البحث “غوغل” باليوم الوطني السعودي الـ 89 الذي يصادف 23 سبتمبر/ أيلول.

وقام “غوغل بتغيير” صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي عبر شعاره الذي يحمل صوراً متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة وإظهار أبرز معالم السعودية.

​وتزينت حروف غوغل باللونين الأبيض والأخضر تجسيدا للعلم السعودي.

​وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.

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2019-09-23 2019-09-23
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