في الرياض : نشر 31 فرقة إسعافية وتطوعية بمواقع الاحتفال باليوم الوطني

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: تكثف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بتغذية جميع مواقع الاحتفالات بالفرق الإسعافية والعنايات والمتطوعين التابعين لها بالرياض والمحافظات التابعة لها.

وأضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أن الهيئة ستغذي جميع مواقع الاحتفالات بثمانية عشر فرقة إسعافية منها 9 فرق إسعافية خارج فرق المناوبة بالإضافة لـ 4 فرق مناوبة وخمس فرق للمراكز الخارجية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ، إضافة إلى 13فرقة تطوعية ستكون متواجدة خلال الفعاليات.

وأشار الجلاجل إلى أن مشاركة فرق إسعافية والتطوعية التابعة للهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض تحضى بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة سعود الحربي من خلال توجيه القيادات الميدانية بتواجد على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ89 .